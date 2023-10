Kui su nahk on pärast puhastamist kuiv, teed sa seda valesti

Nahahooldusprofessionaalide sõnul on vajadus pärast naha puhastamist see rohke niisutava kreemiga sisse määrida halb märk. Dr Justine Hextall hoiatas, et pingul kuiv nahk on märk kahjustatud nahabarjäärist, karmist puhastusvahendist või valest veetemperatuurist.