Kuna läheneme hingamisteede haiguste hooajale, tasub oma tervisel hoolikalt silma peal hoida. Enne haigestumist ilmnevad tavaliselt mõned sümptomid, mis viitavad, et hakkad tõvevoodisse vajuma. Kui tabad need piisavalt vara, saad kohe midagi ette võtta – tervislikum toitumine, rohkem vedelikku, und ja lõõgastumist, kodus olemist. Niiviisi on kehal rohkem energiat, et haigusega võidelda.