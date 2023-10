Kardashianite fännid on üllatunud, kui drastiliselt on perekonna välimus aastate jooksul muutunud

Kris postitas Instagrami fotoseeria Kimist pealkirjaga: «Palju õnne sünnipäevaks mu kaunile tüdrukule @kimkardashian. Ma armusin sinusse kohe, kui me kohtusime, ja olen olnud sellest ajast peale sinust vaimustuses. Ma olen nii õnnistatud, et saan olla sinu emme, ja olen su üle uskumatult uhke iga päev. Sa oled parim tütar, ema, õde, tädi, nõbu, parim sõber, usaldusisik, reisipartner, ostusõber, stilist ja terapeut. Ma imetlen sind rohkem, kui sa tead, ja ma tahan, et sa teaksid, et sa oled inspiratsiooniks nii paljudele, aga eriti mulle. Ma armastan sind rohkem, kui sa kunagi aru saad, ja tänan Jumalat sinu eest iga päev. Ma armastan sind, emme xoxo.»