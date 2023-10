HARULDANE HAIGUS ⟩ Naine, kellel pole pulssi: juba aasta aega töötab mu süda vooluvõrgu abil

Sofia Harti hoiab kodus elus vooluvõrk, välja minnes töötab tema süda aku toitel. Naine väidab, et ta on juba terve aasta ilma pulsita elanud.

Tal on pöördumatu laienenud kardiomüopaatia – südamehaigus, milles üks südamepool on nõrgem kui teine. Ta on südamesiirdamise järjekorras ja keegi ei tea, millal see operatsioon toimub. Selleks, et veri seni voolaks, kasutab ta elupäästvat vasaku vatsakese stimulaatorit.