Kuulsuste meikar õpetab: niimoodi saad naha nagu staaridel punasel vaibal

Kui kuulsuste meigikunstnik Lisa Aharon paneb oma kliendid punasel vaibal kõndima või laval esinema, on naha ettevalmistus hulga sügavam kui lihtsalt meigialuskreem. «Kõik on sisemine. Mulle tundub, et minust on peaaegu vastutustundetu mitte anda seda teavet, kui keegi küsib minult, millist toodet ta peaks oma näol kasutama. Mulle tundub, et ma ei saa sellele vastata enne, kui ma tean, mis sinuga veel toimub,» rääkis Aharon.