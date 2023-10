Praeguseks viiendat kuud lapseootel Paige Roods, kellel on kolmeaastane tütar ja üheksakuune poeg, sõnas, et inimesed ei usu teda, kui ta räägib neile, mitu last tal on. TikTokis videos selgitas Paige, et viimasel ajal küsitakse temalt tihti, kuidas on see võimalik, et ta saab juba 20-aastaselt kolmanda lapse.