PILDID ⟩ Vaata, kui heas vormis on 48-aastane vürtsitüdruk Melanie Brown

«Mis puudutab ootusi, peate olema enda vastu palju lahkem,» jagas Mel B. «Tehke trenni, mis tundub õige ja teie jaoks jätkusuutlik – olgu selleks 10–15 minutit päevas või paar tundi nädalas. Ja kõndige rohkem. Ärge võtke alati autot lühikesteks teekondadeks. Kõndige, kasutage treppe, mitte lifti – see on hämmastav, kuidas see võib teie üldist vormi parandada.»