Varsti jõuab vaatajateni briti kuningapere elu kajastava seriaali «The Crown» viimane hooaeg, aga juba on mõeldud ka uutele üllatustele. Nimelt valmistab Netflix ette seriaali Ameerika peaaegu kuninglikust Kennedy perekonnast .

Miniseriaal keskendub USA presidendi John F. Kennedy elule, vahendab Variety. Seriaal põhineb Pulitzeri ajakirjandusauhinna võitnud ajaloolase Fredrik Logevalli 2020. aastal ilmunud raamatul «JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917–1956». Tegemist on kaheosalise raamatu esimese osaga, kus vaadeldakse Kennedy lapsepõlve ja kasvuaastaid ning see periood lõpeb tema saamisega noorimaks Massachusettsi senaatoriks.

Netflix tahab uue seriaaliga hoida taset, mille «The Crown» on ette andnud, ning on stsenaristiks palganud Eric Rothi, kelle käe all valmis «Forrest Gump». Kuulsa filmi stsenaarium tõi Rothile ka Oscari. Ta on olnud tegev mõnegi kuulsa filmi juures, nagu «Täht on sündinud» ja «Düün». Aeg näitab, millised kuulsused saavad tulevases telesarjas peaosad.



Jackie Kennedy aastal 1960 kirjutamas kolumnit presidendikandidaadi abikaasa elust. FOTO: AP/Scanpix Foto: Scanpix

Kennedy põnevat elu ja atentaati on ikka ja jälle nii filmis kui ka teles lavastatud ning kunagist presidenti on mänginud sellised tähed nagu Charlie Sheen, Jon Hamm, Greg Kinnear, Rob Lowe, Michael C. Hall jpt. Ka Kennedy abikaasa Jackie kehastamine on olnud põnevaks tööks sellistele staaridele nagu Natalie Portman, Katie Holmes, Ginnifer Goodwin jpt. Kindlasti ei minda mööda ka presidendi sõbrannadest, kellest tuntuim on Marilyn Monroe.

Kennedy pere edulood ja traagilised surmajuhtumid on ajast aega kõneainet pakkunud, kuid Kennedy kaheksast õest-vennast on kõik manala teed läinud ning perekonna kuldaegu ja kunagist presidenti mäletab kõige paremini Ethel Kennedy. 94-aastane daam on Johni noorema venna ja samuti tuntud poliitiku Robert Kennedy lesk.

Näis, kas seriaalis märgitakse ära ka John Kennedy käik Eestisse, kuhu ta sattus 1939. aasta kevadel.