Noor näitleja Ruben Tolk räägib, et varem ei huvitanud teda see, et on eestlane. Kõik muutus, kui ta hakkas uurima Eesti ajalugu ja mütoloogiat – pärast seda sai talle selgeks, et eestlased pole nagu muud eurooplased.

Foto: Sander Ilvest