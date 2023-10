Kollektsiooni luues mõtles disainer esimesele kihile, mida naised alati selga panevad – pesule. Sel korral esitles ta esmakordselt laval pesudetaile, mis on loodud Eesti õmblejate poolt. «Tegelikult me tegime niimoodi, et seda oleks maitsekas vaadata ka. Mõndadel modellidel olid seljas võrkseelikud, mis üheltpoolt rõhutasid puusajoont, aga lasid ka ilusti sellel struktuursel ja mustrilisel pesukangal läbi kumada,» selgitas Anu Ling.