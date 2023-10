Raseerimisest loobunud naine inspireerib ja vihastab korraga: kehakarvades on midagi nii romantilist

Miks on nii, et kehakarvad, mis on loomulik osa kehast, on ühiskonna silmis peaaegu täiesti põlu all? Üks naine räägib oma teekonnast – miks ta otsustas raseerimisest loobuda, mis on tema elus seetõttu paremaks läinud ja kuidas tema otsus teiste poolt vastu võeti.