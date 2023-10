FOTOD ⟩ 59-aastane Scooteri laulja kihlus oma verinoore kallimaga

Muusiku kallim on 22-aastane üliõpilane nimega Sara, kellega ta on suhtes olnud umbes kuus kuud. Baxxteri sõnul oli tegemist armastusega esimesest silmapilgust ning tema ja noore daami vahel tekkis kohe säde. Laulja ei näinud mõtet edasiste sammudega pikalt venitada.

Staari, õige nimega Hans Peter Geerdes, sõnul ei tahtnud ta ettepanekut liialt üle korraldada – seetõttu ootas ta kannatlikult, kuni tundis oma südames, et aeg on käes. Lõpuks juhtus see Šotimaal reisil olles. Armastajapaar avastas riigi mägist osa, sõites ringi vanaaegse Rolls-Royce'iga.

Hans Peterile on see kolmas abielu – ja ta on kindel, et see jääb viimaseks. Enne aga tuleb vähemalt pulmad ära oodata – armastajad pole seda veel planeerima hakanud.