See sündis sellest, et kummalisel kombel ütlevad paljud inimesed, et see suvi läks täitsa nässu, kogu aeg sadas, kuid mina kogesin hoopis teistsugust suve. Sa pead lihtsalt olema õigel ajal õues. Kui päike on väljas, siis lähedki õue ja kui natuke vihma tuleb, pole sellestki midagi. Minu jaoks on oluline just see õues olemisest rõõmu tundmine. Kui sa tunned, et nüüd ma olen tõesti tund-poolteist arvuti taga istunud, tahaks liigutada, siis lähed. Pole sellist asja, et nüüd on halb ilm ja ei lähegi õue.