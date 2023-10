Miljon-miljon-miljon õrna roosi... Mammu Couture lõi hinge kinni

Miljon roosi, igaüks ühekaupa käsitsi lõigatud ja kroonleht kroonlehe haaval kokku pandud... Kes suudab Eestis niisugust hullust teha? Mammu Couture disainer Maria Tammeorg. «Ärge kartke olla ilusad!»

Vaata videot ja suurt galeriid - saad elamuse justkui oleksid ise esireas istunud!

Kuidas see ilus olemine õigupoolest käib ja kui suurt julgust see vajab? Milline näeb välja kleit, mida kaks meistrit teeb 800 tundi? Vaata, saad teada...

Kunst on kunstis kunsti näha? Moe puhul see õnneks ei kehti – rõivakunst on midagi kehale niivõrd lähedast ja otsesõnu hinge puudutavat, et sellega suudab suhestuda iga inimene. Vähemalt oskavad seda sidet ja silda luua mõned tunnete keelt valdavad disainerid. Mammu Couture'i looja Maria Tammeorg on selles eriti meisterlik. Tema etendus lööb pahviks ka need, kes moelaval toimuva kohta tavaliselt mainivad: «Hmm... huvitav.» Aga näita neile Mammu käsitöömahukaid, kaharate seelikute, naiselike siluettide ja graafiliste mustade lipsukestega pintsessikleite ning vastus tuleb märksa konkreetsem: «See on ilus! Imeilus!» Vestlesime moeloojaga Tallinn Fashion Weeki keerises.

Maria Tammeorg laval, Mammu Couture Tallinn Fashion Week 2023 sügis. Foto: Erlend Štaub / TFW

Kuidas sa, Mammu, oskad niimoodi inimeste hinge pugeda?

Ma arvan, et ma kuidagi leidsin selle niši, mida tegelikult veel ei olnud. Kuna minu stilistika on hästi naiselik ja just sellest oligi puudus. Et keegi ütleks julgelt: «Jah, nii on okei. Nii ongi kaunis.»

Ilus olla on lubatud?