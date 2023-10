Kuid kogu selle möllu kõrval - tegelikult on sinu mood ju kontseptuaalne. Mis selle sõnum on?

«Jääge iseendaks» - see on see kõige segasem sõnum moes. Mina sain asjast niimoodi aru: inimesed, ärge jaurake! Tundke ennast omas nahas hästi, siis kaob ka vajadus kakelda, tülitseda ja sõdida.

«Eesti moest on täpselt see puudu, mida Toivo teeb! Eesti mood on tihtipeale liiga konservatiivne, ei juleta riskida. Seda ongi vaja, et tõmmata käima!»