«Mul on väga raske leppida oma tütre elukaaslase valikuga,» ütleb ahastuses isa, kelle tütar on valinud enda kõrvale neljakümnendates mehe, kes näeb välja üsna nooruslik ja on majanduslikult heal järjel.

«Kuid ma usun, et ta on tema jaoks liiga vana ja minu arvates on see suhe vale. Olen temaga paar korda nüüdseks kohtunud ja kuigi ta on väga viisakas ja sarmikas, ei taha ma, et ta mu tütrega kohtamas käiks,» räägib mees väljaandele Mirror.