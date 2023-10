«Tundsin ennast nii ebamugavalt, et ta seal paljalt pühkis ja kraamis, et ma ei suutnud teda üldse vaadata vaid hoopis põgenesin kodust,» kirjutas mees Redditi foorumisse. «Nii et mul on kodus alasti naine tolmu võtmas ja põrandaid pesemas, aga mina olen kuskil pubis, passin autos või longin õues nagu mingi loll.»