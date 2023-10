Sydney naist süüdistati selles, et ta seksis aastatel 2020–2021 tugevas joobes olles alaealise poisiga. Krooniprokurör ütles, et naisel oli lapsega suuline ja vaginaalne seksuaalkontakt. Hiljem rääkis laps juhtunust vanematele, kes võtsid viivitamatult ühendust politseiga, vahendab Sidney Morning Herald.

Süüdistatav teatas vastuseks, et ainult suudles teismelist, vahekorda ta enda sõnul ei mäleta. Ta kinnitab, et tegi sedagi kogemata, kuna ajas poisi oma kallimaga sassi. Naine väidab õigustuseks, et ta isegi ei võtnud ennast riidest lahti, kuigi tunnistab, et ei mäleta juhtunu üksikasju, kuna oli purjus.