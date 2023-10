Marco Tasasel oli seljas mitmekülgne riietus, millega hommikul käis koolis rebaste ristimisel ja õhtul tuli Tallinn Fashion Weekile. Vaatamist oli palju: keha ümbritsev kuulitõukevõrk, loomanahad ja uhke kübar. Teksapüksid sai Marco kaltsukast kuue euroga, kuid ta andis neile oma kätega veidi unikaalsust juurde. Ka kübar on pärit teiselt ringilt, kuid selle autor on Mirjam Maramaa, nii et see on puhas käsitöö. Väga loominguline ja põnev riietus!