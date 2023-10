Oma keha armastav ja sallivust edendada sooviv Laura tegi videoklipi, kus näitas oma lemmikumaid moeoste ja sai uskumatult negatiivset ja julma tagasisidet. Teda on kommenteeritud ja halvustatud ka varem, kuid naise sõnul on halvustajad eriti õelalt häälestatud.

Tal soovitatakse tungivalt kaalust alla võtta, sest vaid siis oleks ta ilus. Video juures küsitakse kas naine sööb miljon kalorit minutis, et nii palju kaalub. Veel tehakse õelaid märkuseid kehakuju kohta, lajatades, et tema kõht on nagu tagumik, mis asub keha eesmisel küljel.