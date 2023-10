VIDEO ⟩ Hõbenõela võitja Julia Maria Künnap tõi lavale ehted, balletitantsijad ja Johan Randvere

Julia Maria ei üllatanud üksnes unikaalsete ehete, vaid ka moeetendusega – laval olid pianist Johan Randvere, klaverimuusika ja balletitantsijad. «Üritasin leida otseteed, kuidas näidata laval kõige paremini ehet. Mõtlesin, et õhtukleitide ja tütarlaste ilu hakkab konkureerima ehetega ning need jäävad varju. Musta ülikonda ei märka mehe seljas aga keegi. See on nagu valge lõuend.» Vaata videost, millest Julia Maria veel rääkis!