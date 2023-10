«Selline tunne on, nagu oleks pool aastat maratoni jooksnud ja nüüd oli selle maratoni lõpp-punkt,» kirjeldab värske Kuldnõela võitja Liisi Eesmaa oma emotsioone. «Ma ei saa mitte midagi aru, mis just hetkel toimus!» Millega ta žürii ära võlus? Eks ikka Liisiversumiga! Vaata videost, mis Liisil veel lähiajal plaanis on ja milline inimene on tema kollektsiooni kandja.