Ilusaid juukseid soovivad ilmselt kõik naised, kuid mitte kõiki pole õnnistatud kiire juuksekasvu ja tervete kiharatega. Lisaks on poodides ja salongides müüdavad profitooted kallid ning alati ei tea, kas need sobivadki. Seega on vahelduseks eriti tore, kui keegi jagab ilunippe, mis ei maksa peaaegu midagi, mille komponendid on meil kõigil köögikapis olemas ja mis lisaks eelnevale on ka täiesti looduslikud ja keskkonnasõbralikud.