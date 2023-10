Katrin Kuldma on loonud unikaalse käekirjaga disainerbrändi, kasutades tippkvaliteediga kangaid ja ammutades inspiratsiooni Eesti rahvuslikest tikandimustritest. Tema loomingule on omane omanäoline peenetundeline glamuur ja luksus, mida on lihtne ja mugav kanda. Suur osa kollektsioonist on valmistatud kuulsa Biella villavabriku Loro Piana looduslikest villa- ja kašmiirkangastest. Amanjeda by Katrin Kuldma moemaja ja Loro Piana koostöö on kestnud enam kui 15 aastat. Moeetendusejärgsel päeval on moemajal külas Loro Piana villavabriku esindajad, kes tutvustavad uusi kollektsioone VIP-klientidele.