72-aastane Jane Seymour avaldas, kuidas ta menopausiga toime tuli

Jane’il on neli last: 41-aastane Katherine, 38-aastane Sean ning 27-aastased kaksikud John ja Kristopher. «Kõik lapsed on nüüd kodust lahkunud ja lendu läinud ja see on minu aeg ning pole mõtet rääkida järgmisest või ülejärgmisest aastast, sest ma ei tea homsest. Elan praegu väga hetkes. Kui keegi küsib, kas ma tahan midagi, ütlen ma jah. Ja ma ütlen: «Teeme seda kohe.» Mitte homme.»