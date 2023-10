Ühendkuningriigi ema on endale võtnud omaseks suuna, et tema lapse puudutamine on privileeg, mitte näiteks vanaemade või teiste pereliikmete õigus ja soovile vastutulemine. See tähendab, et last saab paitada või sülle võtta vaid siis, kui emale on eelnevalt piisavalt headmeelt tehtud.