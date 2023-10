Miss Universumi konkursil tehakse ajalugu: võistlustulle astub kaks transsoolist võistlejat

Üks Miss Universumil osaleja on Hollandit esindav 22- aastane Rikkie Kollé, teine on 28-aastane Marina Machete Portugalist. Marina krooniti vähem kui kaks nädalat tagasi Miss Portugaliks, vahendab CNN .

Enne missivõistlust rõõmustas Machete oma Instagrami kontol ja YouTube’is, et talle on antud võimalus osaleda missivõistlusel. «Transnaisena olen oma teel ületanud palju takistusi. Eelkõige on minu pere armastus see, mis on osutunud kõige tugevamaks toeks ja annab mulle jõudu,» ütles ta YouTube'i videos.