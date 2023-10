Marilin Sikkali moekollektsioon on mõeldud kandmiseks tuules, vihmas ja päikeses

Marilin Sikkal suhtub moodi täiesti isemoodi – ta ei ihalda sära, blingi ega suurt lärmi vaid teeb panuse püsiväärtustele. Tema loodud riided on alati lihtsasti kombineeritavad, väga kantavad ja boonusena mõtleb ta tervele perele. Ta flirdib julgete värvide ja efektsete lõigetega, kuid rõivad on eelkõige mugavad. Kandmiseks mõeldud.

«Et tunda tõelist rõõmu päikesest, on aega-ajalt vaja vihma ning vastupidi. Just päikeses ja vihmas kandmiseks on Tallinn Fashion Weeki moe-show tooted mõeldud. Samet, softshell ja tepitud tooted on mõnusalt koos ja eraldi kandmiseks loodud. Sõbraga, sõbrannaga - ikka mõnusas liikumises, jalgsi või rattaga, rohelisema maailma suunas!» mõtiskleb Marilin Sikkal uue hooaja kollektsiooni teemadel.