Põhjus, miks Dolly Partonit mitte kunagi meigita ei näe

«Sel juhul näete mind kanderaamil,» ütles ta, enne kui lisas, et võib-olla ka hädaolukord, nagu tema abikaasa haigestumine, võiks sundida teda meigita olema. Siiski kinnitas ta, et politsei ei saaks temast kunagi halba pilti. «Ma teen ennast veidi korda enne õue minemist, välja arvatud siis, kui on tegemist absoluutse hädaolukorraga, ja see peaks olema päris tõsine. Ma teeksin seda siis, aga see oleks ainus viis,» rääkis ta. Parton on varem rääkinud, et ta isegi magab meigiga juhuks, kui ta peaks keset ööd kodust lahkuma.