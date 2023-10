ÜLLATAV ⟩ Mis juhtub su kehaga, kui sa iga päev pesed end?

Nahk kuivab

Seep ja dušigeel võivad nahalt eemaldada loomuliku kaitsekihi, mis hoiab bakterite ja seente eest. See võib tekitada isegi väikseid vistrikke ja pigmendilaike. Kui igapäevarutiinist ilma jääda ei taha, tuleks kindlasti kasutada looduslikke tooteid ning peale duši all käimist alati kreemitada. See tähendab, et su nahk jääb kenaks ja elastseks ning ennekõike kaitstuks.

Juuksed muutuvad kiiremini rasvaseks

See, mis on nahale kahjulik, ei ole tavaliselt ka juustele kasulik. Juuste liiga sage pesemine võib põhjustada juuksejuurte rasunäärmete liigset õlitootmist, et vältida kuivamist. See omakorda muudab juuksed kiiremini rasuseks ja kiduraks. Anna juustele puhkust ja kasuta vajadusel kuivšampooni.

Küüned muutuvad rabedaks

Meie käed puutuvad kõige sagedamini kokku vee ja seebiga. Lisaks mõjutab pidev desinfitseerimine ka loomulikku kaitsekihti nahal. Ei pea iga päev duši all end seebitama. Lõpuks on stressis mitte ainult meie nahk, vaid ka küünenahad. See võib kaasa tuua rabedad ja lõhenenud küüned.