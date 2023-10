Vaid 24-aastane Niamh O'Connor põeb rasket toitumishäiret, anoreksiat. Ta on vaakunud elu ja surma vahel, tema tervis on kahjustatud ja osaliselt pöördumatult. Ta räägib oma loo, sest võibolla aitab tema kogemus kedagi.

Niamh on oma 24 eluaastast seitse võidelnud anorexia nervosa'ga. Ühendkuningriigist West Midlandsist pärit naine räägib ajakirjale People, et esimesi hoiatavaid märke sellest, et tal on ebatervislik suhe toiduga ja tema kehapilt on vildakas, koges ta juba 12-aastaselt. Kuid anoreksia doagnoosi sai ta alles 17-aastaselt, kui haigus oli tema elu juba täielikult üle võtnud ja lämmatanud.