«Ma lihtsalt ei näe oma nägu,» selgitab ta. Naine teab, millised näevad välja kuulsad inimesed ja tema sõbrad-pereliikmed, kuid enda nägu peeglist või piltidelt vaadates on lihtsalt udune. «See on nagu tõrge, et ma seda ei näe ega taju.»