Inimeste käelisus määrab milline käsi on tal tugevam ja osavam, milline nõrgem. Näiteks on paremakäelistel nõrgemaks käeks vasak. Selgub, et selle võib lihtsalt enda kasuks tööle panna.

Briti psühholoog ja Hertfordshire'i ülikooli professor Richard Wiseman väidab oma taskuhäälingus «On Your Mind», et kui inimene kasutab söömiseks oma nõrgemat kätt, võib see kaasa tuua väiksemad toiduportsjonid ja kaalulanguse, teatas New York Post. Paremakäelised peaksid Wisemani sõnul seetõttu sööma vasaku käega ja vastupidi, sest nii tarbiks inimene toidukorra kohta vähem toitu.