Tallinna Ülikoolis õpib ligi 7000 tudengit, kellest erivajadus on vähemalt 125-l. Need noored kinnitavad ühest suust, et koolielu on hästi korraldatud, kuid loenguvälistel ühisüritustel jääb tihti korralduse fookusest välja, et kõik õppurid osaleda saaksid.