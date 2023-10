Will Smithi abikaasa paljastab: «oleme Williga lahus elanud juba 7 aastat»

Nende tormilise suhte seisu avalikustades USA väljaandele People, ütles Jada, et nad üritavad endiselt välja mõelda, milline on nende abielu tulevik. Ta tunnistas, et nad on lahus olnud alates 2016. aastast.

Jada lisas, et nad olid juba lahus siis, kui Will eelmisel aastal Oscarite jagamisel korraldas teleajalukku läinud intsidendi, lüües õhtujuht Chris Rocki vastu nägu pärast seda, kui teine tegi nalja Willi naise üle. Jada enda sõnul mõtles ta algul päris kindlalt, et tegemist oli lavastatud sketšiga. «Ma arvasin, et Will ei saanud teda mitte kuidagigi päriselt just lüüa,» ütles Jada. Ta jätkas: «Alles siis, kui Will hakkas oma istekoha juurde tagasi kõndima, mõistsin, et see ei olnudki sketš.»

Esimesed sõnad, mis ta Willile lausus, olid: «Kas sinuga on kõik korras?». Näidates oma solidaarsust mehele, ütles ta: «Ma olen tema kõrval, kuid lasen tal see ise välja mõelda».

Willil ja Jadal on kaks ühist last – Willow, 22, ja Jaden, 25. Oma lastest rääkides ütles Jada: «Minu lapsed, nad on väikesed gurud. Nad on mulle õpetanud sügavat enese aktsepteerimist.»

Rääkides nende ühisest suhtest, ütles Jada järgmist: «Me alles mõtleme seda, kuidas siit edasi minna. Me oleme koos teinud väga rasket tööd, meil on teineteise vastu sügav armastus ja me kavatseme välja mõelda, kuidas meie suhe hakkab edasi välja nägema.»