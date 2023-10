Jõuline rahu. See võib kõlada nagu oksüümoron, aga see kontrast on täpselt selline, mida mõtles disainer Johanna Parv, kui alustas oma kevad-suvise kollektsiooni loomist. Kiirus ja jõud, mis toetub püsivale sisemisele tasakaalule ja rahule.