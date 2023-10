Mehele, kes 2021. aastal kuningannat püüdis tappa, määrati pikk vanglakaristus

21-aastane Jaswant Singh Chail leiti Windsori lossi territooriumilt laetud ammuga. Chail tunnistas sündmuskohal olnud ja ta kinni pidanud relvastatud ohvitserile, et oli seal kuninganna tapmiseks. Hilisemalt tunnistas ta ühes ülekuulamises, et kui ta poleks kuningannat leidnud oleks ta oma sihtmärgiks võtnud printsi. Arvatavasti mõtles ta selle all praegust kuningat Charles III-t. Väidetavalt meelitas teda kuningannat tapma vestlusrobot.