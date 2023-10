Fashion Fighters toob maailma pikima moelava otse Kultuurikatlasse

Moeetendusel avaneb võimalus näha suvel rekordilise teekonna läbinud magentaroosasid rõivakomplekte, mis on inspireeritud viiekümnendate Pariisi kõrgmoest ja matkariiete funktsionaalsusest. Kui tavapäraselt oleme harjunud moenädalal nägema rõivaid, mis on uhiuued, veatud ja täiuslikult sätitud, siis Alamaa ja Sivardi moedemmil on rõivastelt võimalik leida jälgi nii metsaradadelt kui ka külavaheteedelt. Väärtustades rõivaste aktiivset kandmist, olid mitmeosalised rõivakomplektid viiepäevase moelava olulisimad tunnistajad ja talletajad.