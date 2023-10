Mitmed staarid, näiteks Justin Bieber ja Kardashianite perekonna esindajad, on kandnud Crocsid populaarseks ja mitmed maailmakuulsad moemajad, näiteks Balenciaga, on neid kummikottasid trendikamateks disaininud. Vahtkummist kingade võidukäik tuli selleks, et pikemaks jääda.