Kasvanud üles võimsate mägedega ümbritsetud pisikeses Põhja-Itaalia linnakeses Recoaro Terme, unistas Filippo väikesest saati sellest, mis on mägede taga. Kuniks ühel päeval jõudis ta otsapidi Eestisse, algul tema jaoks täiesti tundmatule maale. Mis teda siia tõi? Ikka armastus. Nüüd on igapäevaselt muusikuna tegutsev Filippo Pozza elanud siin juba 7 aastat, annab hoogsalt kontserte, mängib pinksi ning trotsib südikalt Eesti muutlikku ilma.

«Tead, ma ei ole klassikaline itaallane. Mul ei paku jalgpall, mood ja toit niivõrd huvi,» teatab 28-aastane Filippo. «Mu lemmiktoiduks on näiteks burgerid, oskan sulle soovitada kõiki Tallinna parimaid burgerikohti!» ütleb ta suure elavusega. Praegu ei söö me küll burgereid, meie ees on isuäratav burrata tomatitega, pasta arrabiata ja pitsa. Filippo silmad lähevad särama justkui oleks ta tagasi oma kodumaal. «Asju, mida ma Itaalia puhul igatsen on toit. Nonna tehtud toit — pasta bolognese ja lasagne...Ära saa valesti aru, Eestis osatakse ka väga hästi süüa teha, aga neid vanaema toite ei ületa mitte miski!»