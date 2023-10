Esimene mees olla on üks rist ja viletsus. Seisa või pea peal, aga ikka on su naine riigi kõige tähtsam inimene, olgu ta siis president või peaminister. Väga silmapaistvate naiste mehed pole siiski ämbreid kolistanud ja ehk on see taganud ka nende abikaasa karjäärile edu.