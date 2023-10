Pilt on illustratiivne.

Nüüdseks 49-aastane inglanna Amy oli veel oma ema kõhus, kui isa perekonna maha jättis. Naise sõnul ei ole tal oma isast häid mälestusi ja ta tõi perele pigem viletsust. Kuid nüüd on juhtunud nii, et ta on pärinud kogu oma isa maa ja vara Itaalias.