37-aastasel Amber «Sweetheart» Johanssenil on Instagrami lehel 500 000 jälgijat ning ta teenib oma veebisisu loomisese eest ühes kuus kuni 60 000 eurot. Kuid isiklikus elus ei skoori ta nii palju — ta pole kaks aastat kohtingul käinud ega voodirõõme kellegagi jaganud. Põhjus? Ta on veendumusel, et mõned mehed on tema edu ja hea välimuse pärast hirmul ning seetõttu ei julge talle läheneda.