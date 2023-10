Paar, kus mees sobiks naisele vanuse poolest pojaks, tähistab oma seitsmendat pulma-aastapäeva ja kinnitab justkui ühest suust, et vanus on vaid number.

47-aastane Deanna Boomer tutvus oma abikaasa Steveniga ühise sõbranna kaudu. Nende vanusevahe on 19 aastat, naine on Steveni emast vanem. Paaril on ühine 4-aastane laps ja Steven on Deanna nelja lapse kasuisa, kelle vanused on 13, 17, 25 ja 31 aastat.