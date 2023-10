KES VÕITSID? ⟩ Kuldnõela ja Hõbenõela publiku hääletuse tulemused on selgunud

Johanna Parv

Silmapaistev on ka noore moegeeniuse võime tabada moodsa elustiili ootusi ja rohelist maailmavaadet ning anda seda edasi modernse luksuse vormis, mis on pea minimalistlikult puhas, vaba kõigest koormavast, kuid seda rikkam tähenduselt. Tulemuseks on midagi, mille peale isegi palju- näinud moeprofid ahhetavad: «Enneolematu!» Funktsionaalse silmaringi avardamise tuules astub ta ka moelavale.

Julia Maria Künnap

Tema teosed on kopeerimatult keerukad ja kordumatud. Igavikulise väärtusega ehtekunstiteoste taset näitab see, et need kuuluvad näiteks New Yorgi The Museum of Arts and Designi, Bostoni Museum of Fine Artsi ja paljude nimekate erakunstikogude kollektsioonidesse. Tallinn Fashion Weekil toob ta lavale kargetest sügishommikutest ja härmatisest inspireeritud ehted.