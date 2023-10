JUHTUM PARGIS ⟩ Ratastoolis naine: mis minuga tehti, kas see oli vägistamine või mitte?

Naine ütleb, et 36-aastane mees, kellega ta sotsiaalmeedias tuttavaks sai, oli nende suhtluse ajal suhtes 20-aastase neiuga, kellel olla vaimuhaigus. Ka noormees ise tunnistas, et tal on piiripealne isiksushäire. Ramonat need asjad ei häirinud ning ta otsustas mehega siiski kokku saada.