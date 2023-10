Teatud toiduained aitavad immuunsust tugevdada. Tugeva tervise korral haigestutakse harvem ning viirushaiguste kulg on kergem, kirjutab WebMD. Allpool on toodud immuunsuse tugevdamiseks kasulikud toidud ja joogid. Neid tasub süüa, eriti nüüd, kui käes on gripihooaeg.