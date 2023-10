«Pidin 10–12-aastaselt kaks korda pealt nägema, kuidas mu ema ja isa minu ees seksisid. Nad arvasid, et ma magan,» jagab naine.

«Teisel korral juhtus see siis, kui me magasime kõik koos nurgadiivanil. Mina magasin diivani nurgaosal ja nemad teisel, suuremal osal. Ma enam ei mäleta, kas ärkasin nende pärast üles või ei saanud magama jääda, igatahes mu suhtumine neisse pärast seda halvenes. Mäletan ainult seda, kuidas isa ütles: «Ma ei saa, Angelina on siin ju...» Ehk siis isa ei tahtnud minu juuresolekul seksida, kuid ema utsitas teda takka. Tegin näo, nagu ma ei teaks midagi, kuid mul tekkis nende suhtes teatav põlgus,» räägib Angelina.