Ema Halima Cissé jaoks oli see kõrge riskiga rasedus, sest teati, et ta ootab seitset last. Erakordse mitmikraseduse keerukuse ja erilise hoole vajaduse tõttu otsustasid Mali arstid valitsuse korraldusel viia ta üle Marokos Casablancas asuvasse kliinikusse.