Just selle toiduaine lisamine oma igapäevamenüüsse väldib nägemise kadumist

Eksperdid ütlevad, et nägemisprobleemide, nagu lühinägelikkus, hulk on tõusuteel, eriti pärast pandeemiat. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kannatab maailmas lühinägelikkuse all 2,2 miljardit inimest. Sellest poole oleks saanud ära hoida.

Suurbritannia Kesk-Middlesexi haigla silmaarst ja silmakirurg dr Evelyn Mensah rõhutas tervisliku ja tasakaalustatud toitumise olulisust raskete silmahaiguste, nagu ealine kollatähni degeneratsioon (AMD), mis mõjutab kesknägemist, riski vähendamisel.

Ta soovitas lisada oma dieeti rohelisi lehtköögivilju, et tagada silmade tervise säilitamiseks piisav kogus õigeid vitamiine. Need positiivsed omadused on tingitud K-vitamiini, luteiini ja zeaksantiini olemasolust, looduslikest pigmentidest, mida leidub köögiviljades, nagu spinat ja lehtkapsas.

Dr Mensah soovitas: «A-, C- ja E-vitamiinid on samuti kasulikud, seega sööge päevas vähemalt viis portsjonit puu- ja juurvilju. Kui teie perekonnas on esinenud AMDd, küsige perearstilt toidulisandite võtmise kohta.» Dr Mensah kutsus suitsetajaid üles kaaluma suitsetamisest loobumist, mis aitaks samuti säilitada silmade tervist.